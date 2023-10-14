السبت 14 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد تصدرها التريند.. أبرز التصريحات لـ شقيقة سعاد حسني مع مني الشاذلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حلت السيدة جيهان شقيقة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، ضيفة مع الأعلامية مني الشاذلي في برنامجها “ معكم مني الشاذلي”، وكشفت جيهان العديد من أسرارالنجمة الراحلة سعاد حسني الفنية والشخصية، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز التصريحات وتفاصيل رحلة السندريلا مع المرض.

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شقيقة سعاد حسني 

حقيقة زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ

أكدت جيهان شقيقة السندريلا سعاد حسني بصوت مسموع زواج سندريلا الشاشة المصرية والعربية سعاد حسني من العندليب الفنان الراحل عبد الحليم حافظ قائلة :" سعاد أتجوزت عبد الحليم حافظ 6 سنين ونص بعلم كل اهلها واخواتها، وكان عبد الحليم بيجي عندنا البيت وكان بيجبلي شكولاتة وبيعاملنا كأننا أولاده الصغيرين".

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تفاصيل رحلة سعاد حسني مع المرض 

كشفت السيدة جيهان شقيقة سعاد حسني، عن تفاصيل مرض سعاد حسني ،وأسباب سفرها إلى باريس.

قالت :" جالها مرض العصب السابع بسبب تشغيل المروحة والتكييف على طول،وصحيت فجأة لقيت عينها فيها كسرة ، وبالصدفة كنت عندها قولتها عينك عاملة ليه كده فلما شافتها اتخضت ولكنها للأسف مراحتش للدكتور وأهملت ".

واستكملت حديثها قائلة:" ولما راحت للدكتور بعض فترة كتبلها علاج بالكورتيزون, وهو كان سبب زيادة وزنها، سنانها بقت تتأكل بدون أي سبب، وكانت بتعاني من وجع وزيادة في الوزن وتغير في شكل العين، وكانت مضايقة جدا وأصرت تسافر تتعالج لأنها بتحب شغلها جدًا".

وتابعت حديثها قائلة:"هي كانت فاكرة أنها هتتعالج 3 شهور وترجع على طول، لكن علاجها طول جدا، وكانت العلاقة الأسرية بينا قوية جدًا".

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وأضافت شقيقة سعاد:" كانت مختفية عن الأنظار بعد فيلمها الأخير الراعي والنساء، وهي عملته مجاملة لعلي بدرخان، ومن بعد تصوير الفيلم ده ظهرها وجعها جدا"، موضحة إلى أن وصل الأمر للجنزوري رئيس الوزراء الأسبق بالحالة الصحية لسعاد وأمر بعلاجها على نفقة الدولة".

 التفاصيل الحقيقية عن وفاة سعاد حسني 

أكدت السيدة جيهان شقيقة السندريلا، أن سعاد حسني لم تنتحر، وأنها ماتت مقتولة، وكانت في آخر أيامها مقبلة على الحياة.

وقالت :"جنجاه كانت جريئة وأحنا فوضناها عشان تتكلم بلسانا في الكتاب اللي عملته عن سعاد وكاتبة بالتفصيل مين اللي قتلها وإية السبب". 

وأضافت :" كلنا متأكدين أن سعاد ماتت مقتولة مش منتحرة".

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