برلماني: خطبة الجمعة وثيقة مهمة للحفاظ على الوطن

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للدور التنويري والثقافة المهم الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال قيام الأئمة والخطباء والدعاء بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية فى توعية المواطنين بمختلف المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن مؤكداً أن جميع الأئمة والدعاء خلال تناولهم فى خطبة الجمعة اليوم لهذا الملف كانوا على مستوى المسئولية وأظهروا للمواطنين من خلال الآيات القرآنية الكريمة من كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية الشريفة كيفية الحفاظ على الأوطان ومواجهة التحديات والاكاذيب والسموم التى تبثها قوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر



وأشاد (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع رؤية وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى اختيار موضوع خطبة الجمعة والذى جاء تحت عنوان «الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات» مشيداً بالتحذيرات الواضحة والحاسمة من الأئمة والدعاة من خطورة الشائعات التي تبث بين الحين والآخر وأنه لابد أن ننتبه إلى الشائعات والأكاذيب التي يروجها المرجفين في هذه اللحظات من عمر الأمم

وطالب من وسائل الإعلام الاستجابة الفورية للدعوة المهمة من علماء وأئمة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الرشيد بين أبناء هذه الأمة، وأن يلتزم كل إنسان بتخصصه، وألا ينصب الجميع أنفسهم مفتين مع الوقوف من الجميع يدًا واحدًة خلف الوطن والارتقاء به علميًا، اقتصاديًا واجتماعيًا

وأن نعلم أن الله أمرنا بالثبات والحذر وأن نعد العدة في مواجهة المخاطر والأزمات وأنه من أهم النعم التي يجب الحفاظ عليها نعمة الأمن فهي عظيمة جليلة وأن الأمن يقيم الدول والأوطان، وأن الإنسان بلا وطن حائر وضائع وأن الوطن هو شموخ وكبرياء وعلى الإنسان أن يفتديه بالغالي والنفيس وأن الحفاظ على الوطن واجب علينا جميعا، وأن نحذر وممتثلين لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا” وأنه مع غياب الأمن يكون الجشع والاستغلال والخوف وأنه ينبغي علينا أن نلتف جميعا حول دولتنا وقياداتنا وجيشنا والحذر من الخلاف والشقاق والتنازع

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة خطة الجمعة اليوم بجميع المساجد المصرية بمثابة وثيقة فى غاية الأهمية حول الحفاظ على الوطن والالتفاف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة