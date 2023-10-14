للتخلص من الكرش .. 12 نصيحة لبطن مشدودة

البطن المسطح حلم كل فتاة وسيدة، وحلم ليس صعبًا ولا سهلًا، كل الأمر إنه يحتاج للإرادة قوية وإلتزام ببرنامج غذائي كامل مع رياضة، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات والنصائح للحصول على بطن مسطح مشدد.

1-التزمي بتناول وجبة الإفطار الصحية الغنية بالبروتينات، خصوصا حبة البيض المسلوق، للحصول على بطن مشدود وجسم صحي.

2-في المقدمة سيدتي يجب عليكي أن تتبعي نظام غذائي صحي، للحصول على بطن مسطح من خلال أطعمة حرق الدهون، مثل الزنجيبل ، الموز، الأفوكاتو.

3-كما من الممكن أن تتناولي كوبين من الماء الفاتر مع قطرات الليمون البسيطة، أو كوب صغير من الأشاي الأخضر بالزنجبيل، أو الشاي الأخضر بأوراق النعناع الطازجة قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة.

4-كما يجب عليكي أن تتناولي الوجبات اليومية بكميات قليلة.

5-امضغي طعامك ببطء.

6-امتنعي عن تناول الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض على وجة الخصوص، للحصول على بطن مسطح مشدود في وقت قصير.

7-احرصي على شرب الماء بكميات كبيرة بصفة عامة.

8-ابتعدي عن الأطعمة الدسمة بالدهون المشبعة واستفيدي من الأسماك والمكسرات .

9-تجنبي منتجات الألبان الكاملة الدسم المزعجة للمنطقة البطن قدر المستطاع.

10-انتظمي بممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع، مع مراعاة الاستفادة من التمارين المخصصة لمنطقتي البطن والخصر للحصول على بطن مسطح مشدود مدى الحياة.

11-كما يمكنك سيدتي أن تتناولي وجبات خفيفة من الشوفان والزبادي الخالي من الدسم أو المسكرات النيئة المساعدة على حرق دهون البطن على وجه الخصوص.

12كما تصحلي على بطن مشدود و إزالة دهون منطقة البطن العنيدة للحصول على بطن مسطح في وقت قصير، ركزي على تناول " الموز، السبانخ".

كما عليك أن تتناولي 3 أكوب صغيرة على مدار النهار من عصير الشمام أو البطيخ أو الأناناس أوالليمون بالنعناع أو الكيوي أو البرتقال، دون إضافة السكريات نهائيا، كي تحفزي منطقة البطن على طرد السموم ومكافحة تراكم الدهون بصفة عامة.