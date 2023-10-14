عاجل
انطلاق مبادرة تخفيض السلع اليوم.. والمحال التجارية لا تستجيب
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للتخلص من الكرش .. 12 نصيحة لبطن مشدودة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

البطن المسطح حلم كل فتاة وسيدة، وحلم ليس صعبًا ولا سهلًا، كل الأمر إنه يحتاج للإرادة قوية وإلتزام ببرنامج غذائي كامل مع رياضة، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات والنصائح  للحصول على بطن مسطح مشدد.

1-التزمي بتناول وجبة الإفطار الصحية الغنية بالبروتينات، خصوصا حبة البيض المسلوق، للحصول على بطن مشدود وجسم صحي.

بطن مسطّح ومشدود في أسبوع! | مجلة الجميلة

2-في المقدمة سيدتي يجب عليكي أن تتبعي نظام غذائي صحي، للحصول على بطن مسطح من خلال أطعمة حرق الدهون، مثل الزنجيبل ، الموز، الأفوكاتو.

3-كما من الممكن أن تتناولي كوبين من الماء الفاتر مع قطرات الليمون البسيطة، أو كوب صغير من الأشاي الأخضر بالزنجبيل، أو الشاي الأخضر بأوراق النعناع الطازجة قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة.

4-كما يجب عليكي أن تتناولي الوجبات اليومية بكميات قليلة.

5-امضغي طعامك ببطء.

6-امتنعي عن تناول الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض على وجة الخصوص، للحصول على بطن مسطح مشدود في وقت قصير.

7-احرصي على شرب الماء بكميات كبيرة بصفة عامة.

8-ابتعدي عن الأطعمة الدسمة بالدهون المشبعة واستفيدي من الأسماك والمكسرات .

9-تجنبي منتجات الألبان الكاملة الدسم المزعجة للمنطقة البطن قدر المستطاع.

احصلى على بطن مشدود بتجنب بعض الأطعمة | سوبر ماما

10-انتظمي بممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع، مع مراعاة الاستفادة من التمارين المخصصة لمنطقتي البطن والخصر للحصول على بطن مسطح مشدود مدى الحياة.

11-كما يمكنك سيدتي أن تتناولي وجبات خفيفة من الشوفان والزبادي الخالي من الدسم أو المسكرات النيئة المساعدة على حرق دهون البطن على وجه الخصوص.

12كما تصحلي على بطن مشدود و إزالة دهون منطقة البطن العنيدة للحصول على بطن مسطح في وقت قصير، ركزي على تناول " الموز، السبانخ".

أفضل الطرق للحصول على بطن مسطح | مجلة سيدتي

كما عليك أن تتناولي 3 أكوب صغيرة على مدار النهار من عصير الشمام أو البطيخ أو الأناناس أوالليمون بالنعناع أو الكيوي أو البرتقال، دون إضافة السكريات نهائيا، كي تحفزي منطقة البطن على طرد السموم ومكافحة تراكم الدهون بصفة عامة.

18 طريقة للحصول على بطن مسطح خلال 24 ساعة | مجلة الجميلة

مواد متعلقة

بعد استشهاده في غزة.. من هو الفنان الفلسطيني علي نسمان

استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان في غزة

"الحب كله" و"الورقة التالتة" أفلام تعيد إلهام شاهين للسينما

أول تعليق من طليقة تامر عاشور بعد زواجه

أبوجودة ويوسف وديفيد كوهين .. شخصيات إسرائيلية بنجوم مصرية

للحفاظ على جمال رموشك .. 5 وصفات طبيعية

إلغاء حفل أصالة ومحمد حماقي بالكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

للتخلص من الجلد الميت ..4 أقنعة لبشرة نضرة

الجريدة الورقية