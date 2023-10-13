أحمد عبد المالك نقيبا لأطباء البحر الأحمر بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر نتائج الانتخابات بعد إغلاق الصناديق فى الساعة الخامسة مساء وانتهاء عملية الفرز

حيث اسفرت النتائج عن

فوز دكتور احمد عبد المالك نقيب الأطباء الحالى بمنصب نقيب الأطباء بالتزكية

تحت السن (أقل من 15سنة)

فوز كلا من

1- دكتور إسلام عبد الرشيد وحصل على 152صوت

2- دكتور محمد النجار وحصل على 151صوت

فوق السن (أكثر من 15سنة)

فاز كلا من

1- دكتور أمجد كامل عطية وحصل على 152 صوتا

2-دكتورة مروة حمدى وحصلت على 112 صوتا

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم اليوم 156 طبيبا

وعدد الأصوات الصحيحة 152 صوتا

عدد الأصوات الباطلة 4 أصواتا

جدير بالذكر أن عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت بالبحر الأحمر 1500طبيب تقريبا

دكتور محمد النجار