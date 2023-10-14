20 عالما من مركز بحوث الفلزات بتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية

تضمنت قائمة ستانفورد لأفضل ٢ في المائة من العلماء على مستوى العالم ٢٠ من علماء مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأصدرت جامعة ستانفورد قائمة أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من ٥٠ تخصصًا علميًا، للعام ٢٠٢٣، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشادت جامعة ستانفورد بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة،

أسماء علماء مركز بحوث الفلزات المدرجين في القائمة

وتقدم الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات وجميع الزملاء والزميلات بالتهنئة القلبية إلى علماء المركز الموجودين بالقائمة جامعة ستانفورد.

وعلماء مركز بحوث الفلزات المدرجين في القائمة هم: الدكتور محمد رشاد، والدكتور ناجى عبدالخالق، والدكتور عماد عويس، والدكتور السيد عبدالعال، والدكتور عبدالهادى الجعيصى، والدكتور عاطف يونان، والدكتورة زينب عبدالحميد.

وتضمنت القائمة من علماء مركز بحوث الفلزات الدكتور عادل عزيز، والدكتور سعيد الشيخ، والدكتور أميمة القاضى، والدكتور الراحل على الشريف، والدكتور مصطفي سند.

وقدم القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات التهنئة للزملاء الموجودين فى إعارات خارجية وإجازات خاصة وهم: الدكتور عادل إسماعيل، والدكتور محمد أبو الفتوح، والدكتور رضا محمدي، والدكتور فريد حراز، والدكتور محمود حسين، والدكتور أحمد شعلان، والدكتور أحمد شوقي، والدكتور أحمد التوني.