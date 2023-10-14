مبابي يحقق إنجازًا جديدًا مع الديوك الفرنسية

واصل كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، التفوق على أساطير "الديوك" بعد تسجيله هدفين في مرمى هولندا مساء الجمعة.

حقق المنتخب الفرنسي انتصار على منتخب هولندا بنتيجة 2-1، في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وتأهل منتخب الديوك رسميًا، إلى كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024"، بجانب كلًا من البرتغال وبلجيكا والمضيفة ألمانيا.

مبابي

وكان لمبابي الكلمة العليا، في هذه التصفيات بعدما سجل هدفين، لمنتخب بلاده في مرمى هولندا.

مبابي يتفوق على أساطير فرنسا

وبهذه الثنائية، أصبح مبابي رابع أفضل هدافي المنتخب الفرنسي على الإطلاق، متفوقا على ميشيل بلاتيني.

ورفع مهاجم باريس سان جيرمان، رصيده إلى 42 هدفا ليتخطى ميشيل بلاتيني، وينفرد بالمركز الرابع ضمن قائمة الهدافين التاريخيين، لمنتخب فرنسا بفارق هدف واحد.

وبات مبابي الآن على بعد هدفين من معادلة زميله أنطوان جريزمان صاحب المركز الثالث، وبفارق تسعة أهداف عن الوصيف تييري هنري.

ويظل أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا الحالي، في المركز الأول برصيد 54 هدفا، متفوقا عليه بفارق 12 هدفا.

مبابي

وسيحظى مبابي بفرصة كبيرة، لتحطيم هذه الأرقام، والانفراد بصدارة هدافي المنتخب مستقبلا، نظرًا لفارق السن بينه وبين جيرو وجريزمان.

وتمكن الشاب الفرنسي، التفوق على العديد من الأساطير في هذه القائمة التاريخية، مثل زين الدين زيدان، وديفيد تريزيجيه، وكريم بنزيما وغيرهم من الأسماء اللامعة.

ويتصدر منتخب فرنسا بالعلامة كاملة برصيد 15 نقطة، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا 2024 ويليه اليونان في وصافة المجموعة بـ 12 نقطة، وبعد ذلك تأتي هولندا برصيد 9 نقاط.