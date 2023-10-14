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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيطاليا تواجه مالطا اليوم بتصفيات يورو 2024.. الموعد والقنوات الناقلة

منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك بمواجهة نظيره فريق مالطا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي يحتضنها ملعب سان نيكولا.

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تشكيل منتخب فرنسا أمام هولندا في تصفيات يورو 2024

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اليوم..7 مباريات في تصفيات يورو 2024

 

موعد مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024 

من المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتذاع مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024 عبر قناة beIN Sports HD 1 English

 

يخوض منتخب ايطاليا بقيادة المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي بحثًا عن الصعود إلى بطولة اليورو 2024، وذلك بعد إخفاق المنتخب الايطالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

 

علي الجانب الأخر يمر منتخب مالطا بفترة إخفاقات حيث لم يفوز منتخب مالطا في أي مباراة من الخمس مباريات التي خاضها حتى الآن في تصفيات يورو 2024. 

 

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام مالطة

من المنتظر أن يبدأ منتخب إيطاليا مباراته أمام مالطة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو- سكالفيني- باستوني- دي ماركو.

وسط الملعب: فراتيسي- لوكاتيلي- باريلا.

خط الهجوم: راسبادوري- زاكاني- زانيولو.

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