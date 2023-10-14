إيطاليا تواجه مالطا اليوم بتصفيات يورو 2024.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك بمواجهة نظيره فريق مالطا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي يحتضنها ملعب سان نيكولا.

موعد مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو 2024 عبر قناة beIN Sports HD 1 English

يخوض منتخب ايطاليا بقيادة المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي بحثًا عن الصعود إلى بطولة اليورو 2024، وذلك بعد إخفاق المنتخب الايطالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

علي الجانب الأخر يمر منتخب مالطا بفترة إخفاقات حيث لم يفوز منتخب مالطا في أي مباراة من الخمس مباريات التي خاضها حتى الآن في تصفيات يورو 2024.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام مالطة

من المنتظر أن يبدأ منتخب إيطاليا مباراته أمام مالطة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو- سكالفيني- باستوني- دي ماركو.

وسط الملعب: فراتيسي- لوكاتيلي- باريلا.

خط الهجوم: راسبادوري- زاكاني- زانيولو.