الركراكي يُعلن قائمة منتخب المغرب لمعسكر أكتوبر

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن القائمة النهائية لمعسكر أكتوبر المقبل، والذي سيخوض فيه مواجهتين أمام كل من كوت ديفوار وليبيريا، وذلك يومي 14 و 17 أكتوبر .

وشهدت القائمة التي أعلنها الركراكي عودة حكيم زياش وأيوب الكعبي وطارق تيسودالي إلى قائمة المنتخب المغربي، كما تم استدعاء 6 من لاعبي المنتخب الأولمبي يتقدمهم لاعب بي إس في آيندهوفن إسماعيل الصيباري.

قائمة منتخب المغرب لمواجهتي كوت ديفوار وليبيريا

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير الكجوي المحمدي (الوحدة السعودي) - المهدي بنعبيد (الجيش الملكي)

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - أيوب العملود (الوداد الرياضي) - عبد الكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس) - نايف أكرد (وست هام) - غانم سايس (الشباب السعودي) - يونس عبد الحميد (ستاد ريمس) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الوداد الرياضي)

الوسط: سليم أملاح (فالنسيا) - إسماعيل صيباري (إيندهوفن) - أمير ريشاردسون (ستاد ريمس) - أٍامة العزوزي (بولونيا) - سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد) - عز الدين أوناحي (أولمبيك مارسيليا) - بلال الخنوس (غينك).

الهجوم: حكيم زياش (جالاتا سراي) - أمين عدلي (باير ليفركوزن) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - يوسف النصيري (إِشبيلية) - طارق تيسودالي (غينت) - إبراهيم صلاح (رين) - أمين حاريث (أولمبيك مارسيليا) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).