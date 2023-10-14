جامعة القاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، صباح غد بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

يأتي ذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، فى إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، للاحتفال بالذكرى الـ "٥٠" لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويستهدف حفل جامعة القاهرة بذكرى نصر أكتوبر ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

ويشهد احتفالية جامعة القاهرة بذكرى نصر أكتوبر قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات.

رئيس جامعة القاهرة: حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في التاريخ

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال، وشاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن نصر أكتوبر العظيم هو مصدر إلهام للشباب لتعلم أسس العمل الجماعي وفرق العمل، والقيادة الفعالة، والتي أدت لتحقيق الهدف المنشود بنجاح.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن حرب أكتوبر جسدت تلاحم الشعب والجيش بصورة رائعة، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي تصور أعداء الوطن أنها ستقف حائلا منيعا أمام هدف مصر لتحرير كامل ترابها واستعادة كرامة الأمة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تزينت مع بداية شهر أكتوبر بأعلام مصر، كما نظمت كليات الجامعة عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة لتعريف طلابها بقيمة هذا النصر الذي حطم أسطورة جيش الاحتلال الذى لا يقهر، وأثبت للعالم أجمع أن جند مصر هم حقيقة خير أجناد الأرض.