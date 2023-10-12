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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

حملة في جامعة القاهرة للتبرع بالدم تضامنًا مع غزة

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

نظمت جامعة القاهرة، صباح اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ تضامنًا مع أهالي قطاع غزة. 

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وشهدت حملة جامعة القاهرة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

3 سيارات للتبرع بالدم في جامعة القاهرة 

حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توفير ثلاث سيارات  للتبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن السيارة الأولى تواجدت بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة. 

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل تضامنا مع فلسطين.

حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 

ولفت الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة. 

ودعا رئيس جامعة القاهرة المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 
حملة التبرع بالدم في جامعة القاهرة 

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