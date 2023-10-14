السبت 14 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تنظم تدريبًا لأطباء الوحدات الصحية بـ 4 محافظات

تدريب الاطباء
تدريب الاطباء

عقدت وزارة الصحة والسكان، تدريبًا للأطباء العاملين في الوحدات الصحية بمحافظات الأقصر- أسوان - قنا - البحر الأحمر)، للتوعية بأمراض «أنيميا البحر المتوسط» و«الأنيميا المنجلية» لدى البالغين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

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 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يهدف لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الحالات المكتشفة من المبادرة، حيث تم خلال التدريب التأكيد على دور عيادات الإحالة، وأهمية توعية المواطنين، وشرح الزواج الآمن وغير الآمن.

وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء العديد من المناقشات بين اللجنة العلمية وعدد من الأطباء على طرق التوعية في غرف المشورة الخاصة بالمبادرة، وكيفية توضيح وشرح الأمراض بطريقة مبسطة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن التدريب تضمن محاضرات علمية وورش عمل لأطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية التي تستقبل المقبلين على الزواج وتقوم بتوجيههم الى عيادات الإحالة، لتلقي الخدمات اللازمة، إذا كان أحد الطرفين حاملا للمرض.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن التدريب تناول آليات وطرق تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمصابي أمراض الدم، وتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة اللازمة لحالتهم الصحية.

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