صبحي: تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة يعود بالنفع على الصحة العامة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، بجزيرة الجفتون بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الوزارة بمشاركة ١٥ ألف من ١٠٠ جنسية مختلفة.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مهرجان البحر الاحمر للفعاليات الرياضية يأتي فى إطار إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تكثيف مختلف الأنشطة والمشروعات والمبادرات الخاصة بالممارسة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة فضلا عن التعاون والتنسيق المستمر والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.



وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لدي الشباب ورفع معدلات اللياقة البدنية لدي جميع أفراد الأسرة.



وعبر الدكتور أشرف صبحي عن شكره للشركات المختلفة باعتبارهم شركاء النجاح، مثمنا على الجهود المبذولة من الشركات في تعاونها مع الوزارة، مشيرًا أن المهرجان بات يحظي بسمعة جيدة بعد النجاح الذي حدث في النسخة الأولي والثانية.



وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تهدف بشكل كبير إلى تعزيز قيمة الفعاليات والسياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها بمشاركة الشباب المصري ومختلف الوفود الأجنبية المتواجدة بمصر، فضلاً عن دور تلك الفعاليات في نشر الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية عديدة على صحة الفرد.



يتضمن المهرجان 15 فعالية، ومنها “رياضة التحمل، رياضة القفز بالمظلات، رياضات محركات ودراجات نارية، رياضة السيارات، رياضات جوية، رياضات شاطئية، رياضات دراجات، رياضات مائية، رياضات العاب المضرب، رياضات جري، بالاضافة إلى عدد من الفعاليات الأخري”.



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