إسرائيل تستهدف مستشفى الدرة للأطفال بالفسفور الأبيض

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض، وفق روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بقنابل الفسفور الأبيض وتم إخلاء المنطقة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنينا في بطن أمه وقتله قبل الخروج إلى الحياة في المجزرة التي ارتكبها قبل قليل بغزة ليلحقا بعائلتهما التي أبيدت".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في شارعي صلاح الدين والرشيد، بحق قوافل المواطنين النازحين من شمال غزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.



