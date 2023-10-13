التوتر يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المبيض، ولاحظ أن 10% إلى 12% من النساء يعانين من اضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة ما من حياتهن.

توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللاتي يعانين من اضطراب ما بعد الصدمة أكثر عرضة للإصابة بأورام المبيض العدوانية بمقدار الضعف.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من 6 أعراض كلاسيكية أو أكثر من اضطراب ما بعد الصدمة كن أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بسرطان المبيض مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أعراض، ويعتقد العلماء أن سبب زيادة خطر الإصابة بالورم هو الإجهاد المزمن وهو ما يسرع نمو الأورام الخبيثة في الجسم، ويزيد حجمها ويجعلها أكثر توغلاً.

يعد سرطان المبيض من أخطر الاضطرابات النسائية ويمكن أن يكون من الصعب جدًا اكتشافه في مرحلة مبكرة، ويُطلق على الورم اسم "القاتل الصامت" لأنه عمليا لا يظهر نفسه على الإطلاق حتى يصل إلى شكله النقيلي.

ومن الأهمية بمكان تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأورام من غيرهن ويمكن فحص هؤلاء الممثلين من الجنس العادل بشكل أكثر انتظامًا بحثًا عن وجود أورام أو اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

لسوء الحظ، لا يُعرف اليوم سوى عدد قليل من عوامل الخطر للإصابة بسرطان المبيض وتشمل هذه الاستخدام طويل الأمد لوسائل منع الحمل الهرمونية في شكل حبوب، وكذلك التدخين والآن سيتم إدراج اضطراب ما بعد الصدمة في هذه القائمة.