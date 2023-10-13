بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية

أعلنت المؤشرات الأولى لانتخابات الأطباء بمحافظة الغربية عن فوز دكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب أطباء الغربية للمرة الثانية

تشهد اليوم نقابة الأطباء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أنتخابات تجري علي مقعد التقيت فوق وتحت السن وذلك وسط استعدادات وإجراءات أمنية مشددة لتأمين الانتخابات في مقر نقابة الأطباء بمدينة طنطا.

وقال الدكتور أيمن عباس، أمين عام مساعد نقابة الأطباء بالغربية، والمشرف على انتخابات نقابة أطباء الغربية، إن عملية التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، داخل المقر الرئيسي للنقابة بطنطا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 19 ألفا و985 عضوا.

يذكر أن انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، يتنافس عليها 9 مرشحين، ويتنافس على مقعد نقيب الغربية الدكتور بهاء توفيق، والدكتور نبيل الشيخ، بينما يتنافس على مقعدي فوق السن 3 مرشحين وهم الدكتور أحمد هجرس والدكتور عماد مشرفي والدكتور محمد أبو حشيش، على أن يختار منهم 2 فقط، ويتنافس على مقعدي تحت السن الدكتور أحمد السمنودي والدكتور دينا البدوي والدكتور عبد الله حسن والدكتور فادي وجدي، ويتم اختيار 2 فقط.