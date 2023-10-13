"الحب كله" و"الورقة التالتة" أفلام تعيد إلهام شاهين للسينما

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن خطواتها الفنية المقبلة،حيث تعود للسينما المصرية بعد غياب سنوات.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء الإمارات ،إنها تحضر لفيلمين جديدين الأول بعنوان الحب كله والثاني الورقة الثالتة، ومشيرة إلى أنها ستبدأ التصوير قريباً.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو"تحدثت عن شخصيتها التي قدمته خلال الفترة الأخيرة مع الفنان أحمد فهمي، والتي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه.

وقالت شاهين: "أنا ببحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها محدش وجميع الأدوار التي تناولت شخصية المصاب بـ آلزهايمر لم تتناول المرض من الجانب الذي تناولته شخصية "سوسو" في مسلسل ألفريدو، ومحدش عمل مرض آلزهايمر زي السكة المكتوبة في المسلسل ومفيش فنانة عملته"



واستكملت حديثها قائلة": التعليقات على المسلسل أروع مما تخيلت وأروع ماقيل عن حياتي الفنية ككل، أنا مش معترضه إن فيه ناس متحبش إلهام شاهين لكن حتى اللي مش بيبحني حبني في الدور والمسلسل، وأول مرة اللي بيحبوني واللي مش بيحبوني يجتمعوا ويعجبهم دوري للدرجة دي "سوسو" عملت تصالح مع المهاجمين والمحبين حتى اللي ممكن يعارضوا ويهاجموا قبل ميشوفوا العمل، لكن المرة دي مش لاقيين حاجة يقولوها.

اما من جانب تحضيرها لشخصيتها في مسلسل "الفريدو" علقت إلهام شاهين قائلة: زودت التجاعيد والشعر الأبيض عشان مرض آلزهايمر بيجي في السن المتقدم، وبالتالي عاوزة الناس تحس بالشخصية وتفصلها عن إلهام شاهين، ومن أول معرفت إن الدور بيتكتب بطلت أصبغ شعري عشان يظهر الشعر الأبيض وعشان أزود خصلات بيضاء بقدر بسيط عشان عايزة الناس تحس بـ (سوسو) ويصدقوها وأنا تعاملت معها بهذا الشكل.

وقالت شاهين عن مشهد الوفاة، في مسلسل ألفريدو، إنه من أصعب المشاهد وتعبت بعده بطبعي مش بحب أعيد المشاهد، مشهد الموت عملته كذا مرة وكل شوية أفتح عيني وأقول مش عارفة أموت كنت مهزوزة وعصبية لدرجة إني كنت بنسى إني بتصور وكل مغمض عيني وأفتحها أسالهم انتوا بتصوروا دلوقتي؟، كان مشهد صعب لإني لما تخيلت إن فيه حد مصاب بالاختناق وصعوبة تنفس الرئة تشبه حالة الغرق، وأنا كتمت النفس بجد وبعد المشهد تعبت بجد.

واستكملت حديثها قائلة ":إلهام ، أنا اعرف عدد من الفنانيين اللي أصيبوا بمرض آلزهايمر وماتوا به، وتحدثت مع طبيب بهذا الشأن وقال لي أهل الفن يعرضون أنفسهم للإصابة بالزهايمر لأن الفنان يملء ذاكرته بمئات الشخصيات؛ ما يجبر الجهاز العصبي على الاندماج مع الشخصية.

واختتمت حديثها قائلة": أنا عندي رعب من مرض آلزهايمر، لأن الإنسان يموت بعد إصابته به ولا زال به الروح، الحياة هي أن تعيش على ذاكرتك وناسك تعيش على ذكرياتك وناسك، ولو فقدنا الذاكرة يبقى إحنا ميتين، مرض الإصابة به يعني أنا مش موجودة، بتنفس وباكل وبشرب بس ميتة، أصعب من أي مرض وليس له علاج، حتى السرطان اللي بنخشاه له علاج وهناك تطور جراحي ودوائي يحمل الأمل، لكن آلزهايمر ليس به أمل وأقصى طموح أن نؤخر تطوره ونمنع وصوله إلى مرحلة التدهور".