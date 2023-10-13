نتائج مجموعة القاهرة اليوم بدوري الدرجة الثانية المصري

حسمت نتائج منافسات اليوم الأول بمجموعة القاهرة، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية المصري، فشهدت فوز فريق الكرة الأول بنادي الترسانة على نظيره شباب طامية برباعية.

تمكن أوتو من تسجيل هدفين للشواكيش، قبل أن يعزز محمد ناجح بالهدف الثالث، فيما إختتم ميدو العطار بالهدف الرابع لتنتهي بفوز الترسانة بنتيجة 4 ـ صفر.

وعلى الجانب الأخر، حقق فريق شباب مغاغة الفوز على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل فريق المنيا أمام نظيره بني مزار بهدفلمثله، وجاء التعادل السلبي بدون أهداف ليحسم نتيجة مباراة الفيوم والواسطى.

نتائج الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني:

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0