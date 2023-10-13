الفيوم تحصد مركز رابع جمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (إدارة الصحافة المدرسة) ، مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2023/2022 وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام الصحافة والإعلام التربوي) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية وفازت الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالبة ريتاج، والى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل المشرف على الطالبة بمدرسة الرسالة الخاصة.

تلميذة تفوز فى بطولة الجمباز

وكانت تلميذة من مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم قد فازت بالمركز الاول فى بطولة كأس مصر التى نظمها الاتحاد المصرى للجمباز "بطولة الايروبيك – مرحلة 10 سنوات انسات"

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، التهنئة للتلميذه لارا تامر محمد جمال الدين، الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم ، وذلك لفوزها بالميدالية الذهبية - المستوى الأول - حر ، في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2023 .

ومن جهه اخرى كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد قامت بمتابعة عدد من مدارس الفيوم ، ومنها مدرسة الحريشي للتعليم الأساسي - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تفقدت وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط والمعامل والمكتبة ,وأشارت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمدير المدرسة للفصول وللطلبة ، والتأكيد علي الأنشطة والاشتراك في الأنشطة لتنمية المواهب ورعايتها.

وأطمأنت وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنفيذ كافة القرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول، موجه بالاهتمام بالنظافة داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.