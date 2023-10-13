الانتهاء من تدريب حزمة خدمات الرعاية الأساسية لأطباء التكليف الجدد بقنا

عقدت مديرية الشؤون الصحية بقنا، الدورة التدريبية لحزمة خدمات الرعاية الأساسية للأطباء الجدد، وذلك علي مدار الفترة من 16 سبتمبر وحتي 12 أكتوبر.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الحزمة التدريبية إستهدفت تدريب الأطباء علي مهارات العمل بوحدات الرعاية الأساسية المختلفة والمنتشرة في مراكز المحافظة.

وأضاف بدران أن الحزمة التدريبية قد شملت تدريب الأطباء علي المعرفة بطب الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة والتي تقدم بوحدات الرعاية الأساسية بالمجان للمترددين علي تلك المنافذ بهدف حثهم علي العمل الجيد والمعرفة الصحيحة بشؤن الوحدات الصحية.

فيما أشارت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن التدريب قد قدم جرعة علمية حديثة للخريجين الجدد نحو التعامل مع المرضي وحالات الطوارئ التي ترد إلي الوحدات الصحية والتوعية بالمبادرات الرئاسية المختلفة وطرق الإستفادة منها وكيفية توصيل خدماتها للمستحقين من المواطنين.

وفي نهاية الدورة قدمت الدكتورة إيناس فاروق في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية شهادات التدريب للأطباء الجدد مؤكدة علي ضرورة المُضي قُدُما نحو توفير الخدمات الصحية والتوعية الصحية للمواطنين وذلك بما يدعم خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالعمل علي تطوير وتحديث منظومة القطاع الطبي بالمحافظة.