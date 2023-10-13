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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2009 يفوز على 6 أكتوبر بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

زد 2009 لكرة القدم
زد 2009 لكرة القدم

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق 6 أكتوبر بهدف دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهم اليوم الجمعه ، بالمجموعة الرابعة بالجولة الثالثة ببطولة دورى منطقه الجيزه.

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زد يكتسح أطفيح بنتيجة 1/12 بدوري منطقة الجيزة 2009

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زد 2008 يفوز على الجونة

واحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب محمد السيد مصطفى ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

دكتور شادى هشام المدير فني ـ مدرب عام احمد على ـ مدرب عمر ابوالسعود ـ  مدرب حراس المرمى محمد ابراهيم ـ  إداري احمد هندى ـ  مدرب أحمال محمد عبدالجواد "زيكا"ـ تحليل فني ايهاب الدجوي ـ دكتور عظام مينا لطيف ـ اخصائي دكتور محمود عاصم الهوارى ـ شهاب احمد فنى ملاعب.

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