زد 2009 يفوز على 6 أكتوبر بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق 6 أكتوبر بهدف دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهم اليوم الجمعه ، بالمجموعة الرابعة بالجولة الثالثة ببطولة دورى منطقه الجيزه.

واحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب محمد السيد مصطفى ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

دكتور شادى هشام المدير فني ـ مدرب عام احمد على ـ مدرب عمر ابوالسعود ـ مدرب حراس المرمى محمد ابراهيم ـ إداري احمد هندى ـ مدرب أحمال محمد عبدالجواد "زيكا"ـ تحليل فني ايهاب الدجوي ـ دكتور عظام مينا لطيف ـ اخصائي دكتور محمود عاصم الهوارى ـ شهاب احمد فنى ملاعب.