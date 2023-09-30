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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يكتسح أطفيح بنتيجة 1/12 بدوري منطقة الجيزة 2009

زد 2009
زد 2009

نجح فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، في تحقيق نتيجة تاريخية وكبيرة على فريق أطفيح بنتيجة ١/١٢، ضمن منافسات دوري منطقه الجيزة تحت قيادة شادي هشام المدير الفني للفريق.

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يأتي هذا خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، والذي جمع زد بنظيره أطفيح مواليد 2009.

جاءت أهداف الفوز اليوم لفريق زد عن طريق كل من:                

 ياسين محمد عمر النور هدفين .

يوسف محمد نبيل رونى هدفين .

احمد خياشى ٣ اهداف .

محمد عمرو فاروق هدف .

زياد ابو اليسر ٣ اهداف .

اشرف هشام جوهر هدف .

بينم حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد اليوم .

ويتكون الجهاز الفنى للفريق كالتالي :

دكتور شادى هشام مدير فنى

كابتن احمد على مدرب عام

كابتن عمر ابوالسعود مدرب

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس

كابتن احمد هندى ادارى

كابتن محمد عبدالجواد زيكا مدرب احمال

دكتور مينا لطيف عظام

دكتور محمود هوارى اخصائى

مساعد ملعب شهاب احمد

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