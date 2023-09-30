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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2008 يفوز على الجونة

زد 2008
زد 2008

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، في تحقيق الفوز علي فريق الجونة بهدف دون رد ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت.

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طرد لاعب ليفربول أمام توتنهام.. والسبيرز يتقدم

جاء هذا ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت على ملعب الجونة تحت قيادة كابتن جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق.              

وأحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب عمر ابوطالب، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 

مدرب عام ك/ احمد كمال 

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض 

مدرب أحمال ك/  عمر جابر 

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش

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