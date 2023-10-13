سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بمحال الصاغة.. عيار 21 بكام

سعر الذهب.. واصلت أسعار الذهب استقرارها في ختام تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المحلية المصرية، لتحافظ أسعار المعدن الأصفر على آخر تحديث سجلته بمنتصف التعاملات، والذي تراجعت به كافة الأعيرة؛ ليسجل جرام 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا، كما انخفض سعر الذهب عيار 24 وجرام 18، وسعر الجنيه الذهب في مصر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار؛ حيث ارتفعت أونصة الذهب بنحو 16 جنيهًا، مسجلة الآن 1888 دولارًا، وكانت صباح اليوم 1872 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب في مصر الآن بختام تعاملات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على النحو الآتي:

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18600 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 2657 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 2325 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 1993 جنيهًا

بعد سلسلة الارتفاعات.. سعر الذهب يعود للانخفاض اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023