زمالك 2009 يهزم بتروجت بخماسية في دوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 على نظيره بتروجت بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد صفوت وحسين محمد الأشموني بواقع هدفين لكل منهما، وأحمد محمود.

وقدم لاعبو الزمالك أداءًا فنياً متميزاً خلال المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل خمسة أهداف خلال شوطي المباراة، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الضيوف.

ويتكون الجهاز الفني لزمالك 2009 من؛ إسلام عادل المأمور مديرا فنيا، إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، أشرف محمود اخصائيا للإصابات و التأهيل، أحمد محارب إداريا، يوسف سيد للمهمات.