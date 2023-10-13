قبلات باميلا الكيك تثير غضب الجمهور .. مفاجأة بشأن عزوفها عن الزواج

وجه عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، العديد من الانتقادات إليها بسبب مشاهد قبلاتها في مسلسل "كريستال"، والذي يعرض خلال الفترة الحالية عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وردت باميلا الكيك، على الانتقادات التي وجهت إليها، وقالت أنها فتحت الطريق للفنانات لتقديم العديد من الأدوار في الدراما اللبنانية وليست القبلات فقط.

باميلا الكيك

وأضافت باميلا الكيك خلال تصريحات متلفزة، قائلة:" أنا لازم اللغم يطلع في وشي عشان أفتح الطريق من بعدي للممثلات اللبنانيات في كل المجالات مش بس القبلات في الدراما.

وصرحت "باميلا":" أنها تدرس فكرة كتابة وإنتاج أعمال درامية بالتعاون مع منصة نتفليكس، قائلة: إن شاء الله أفتح باب مجالات كتير من خلال إنتاجي وكتاباتي وتوجهي لـ نتفليكس لأن مفيش قناة لبنانية تتحمل اللي كتبته ".

باميلا الكيك

باميلا الكيك تكشف مفاجأة بشأن عزوفها عن الزواج .. بيتعرض عليا الزواج من الجنسين

تحدثت الفنانة باميلا الكيك عن أسبابا عزوفها عن الزواج، قائلة:" بخاف من الزواج والمسؤولية، وإتعرض عليا عروض زواج من الجنسين ورفضت، مع إن كل البنات بتحلم بالزواج وتكوين أسرة ".

باميلا الكيك

آخر أعمال باميلا الكيك

يعرض للفنانة باميلا الكيك خلال الفترة الحالية مسلسل "كريستال"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويشاركها البطولة الفنانة ستيفاني عطالله، والفنان محمود نصر، ومجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين.

أبطال مسلسل كريستال

يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني، لين غرة، رولا حمادة، آنجو ريحان، خالد شباط، بلال مارتيني، فادي حواشي، ليا مباردي، إياد أبو الشامات، صباح بركات، عبد الرحمن قويدر، ناظم عيسى، جوان زيبق، هيما إسماعيل.

مسلسل كريستال

تدور أحداث المسلسل حول "فاي" ستيفاني عطالله، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى "عليا كرم" باميلا الكيك، وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى "جواد فياض" محمود نصر، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.

يعرض كريستال النسخة العربية من مسلسل “حرب الورود” التركي المكون من 90 حلقة الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً، على شاشة MBC1، كما تتوفر حلقات المسلسل على منصة شاهد Shahid بعد عرضها على الشاشة.