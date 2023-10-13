حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بشوارع قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة خالد بهيج، نائب المدينة، وهاشم عبدالفتاح، مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، ومحمد مبارك عضو إدارة الإعلانات، وعماد عزت عضو اللجنة الفرعية للإعلانات، حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بشارع ٢٣ يوليو بمدينة قنا.

تم خلالها المرور على ٢٦ محلا تبين أن منهم عدد ٦ محال مرخصة وعدد ٨ محال غير مرخصة وعدد ١٢ محلا منتهية الترخيص وقد تم تسليم إنذارات للمحال المخالفة لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كل الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات.