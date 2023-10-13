أولهم مصر.. دول ترسل مساعدات إغاثية إلى غزة

انتفضت عدد من الدول العربية وفي مقدمتهم مصر، لإرسال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، عبر مطار العريش في شمال سيناء، والذي يبعد نحو 45 كيلومتراً من حدود غزة.

بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، استمر القصف الإسرائيلي في تدمير قطاع غزة، وقتل الأبرياء من المدنين، كعملية انتقامية من إسرائيل بعدما كشفت حماس هشاشة جيش الاحتلال وفشله الأمني.

تدمير البنية التحتية لفلسطين

تعمدت إسرائيل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، وعاش الفلسطنيين فيما تبقى من منازلهم بدون ماء أو غذاء أو أدوية، وانقطعت الكهرباء في جميع القطاع وأصبحت المستشفيات في وضع سيئ وارتفعت أعداد الضحايا والشهداء بسبب عدم وجود إمكانيات أو موارد إنسانية لإغاثتهم.

مصر ترسل مساعدات إلى فلسطين

ولأن القضية الفلسطينية هي أولى القضايا التي تهتم بها مصر، لم تقف مكتوفة الأيدي والشعب الفلسطيني يعاني، وسلكت جميع الطرق لتهدئة الأوضاع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما كانت مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، ويواصل شباب الهلال الأحمر المصري مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.

وبدأت مصر في إرسال المساعدات لغزة منذ اليوم الثالث للعدوان على القطاع، وقبل أن يتعطل السفر، وتم إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصرى.

الأردن ترسل مساعدات إلى فلسطين

دعما لأهل فلسطين، أرسلت الأردن طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، محملة بمواد طبية وأدوية، عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية.

تركيا ترسل مساعدات إلى فلسطين

واستقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، شاحنة مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلى الهلال الأحمر المصرى الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

ويواصل شباب الهلال الأحمر المصري مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.