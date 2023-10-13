أبوجودة ويوسف وديفيد كوهين .. شخصيات إسرائيلية بنجوم مصرية

يعيش الشعب الفلسطيني المحتل في الوقت الراهن، حالة من الألم بعد تعرض قطاع غزة لأكثر من مرة في الأيام الآخيرة بعد عمليات طوفان الأقصي على الكيان الصهيوني، وقدَّمت السنيما المصرية بعض الشخصيات الإسرائيلية، حيث استطاع نجوم مصريين تجسيد شخصيات ورموز إسرائيلية، وتستعرض بوابة الوفد أبرز النجوم الذين جسدوا شخصيات إسرائيلية.

فاروق الفيشاوي "يوسف" في فتاة من إسرائيل:

أما في فيلم فتاة من إسرائيل فقد تفوق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي على نفسه عندما جسد شخصية يوسف الإسرائيلي الذي يحمي بالفكر الصهيوني الاستعماري، الفيلم من إنتاج عام 1999، ومن تأليف فاروق عبدالخالق وإخراج إيهاب راضي.

يحيي الفخراني "أبوجودة" في إعدام ميت:

أبرع الفنان يحيي الفخراني عندما جسد شخصية أبوجودة ضابطًا من الموساد، في فيلم إعدام ميت، عام 1985، وناقش الفيلم خيانة الوطن والتخابر مع العدو قبل حرب أكتوبر، الفيلم من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج على عبدالخالق.

لطفي لبيب "ديفيد كوهين" في السفارة في العمارة:

أما الفنان القدير لطفي لبيب استطاع أن ينال إعجاب الجمهور، عندما قدَّم دور السفير الإسرائيلي في مصر ديفيد كوهين في فيلم السفارة في العمارة، مع النجم الكوميدي عادل إمام، إذْ جسد لبيب هذه الشخصية بشكل كوميدي، العمل من إنتاج عام 2005، الفيلم من تأليف يوسف معاطي وأخرجه عمرو عرفة.

شريف منير "دانيال" في ولاد العم:

عند عرض فيلم ولاد العم حظي الفنان شريف منير على الكثير من الإعجاب، عندما برع في تجسد دور ضابط الموساد دانيال، مع النجمة مني زكي والنجم كريم عبدالعزيز، الفيم من إنتاج عام 2009، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة.

إياد نصار "دافيد أليعازر" في الممر:

حققَّ إياد نصار نجاحًا ملحوظًا بشخصية ضابط الجيش الإسرائيلي دافيد أليعازر في فيلم الممر مع أحمد عز من إنتاج عام 2019، وسبق وصرَّحَ نصار أن الجمهور كرهه نتيجة إتقانه للدور مما أشعره بالسعادة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.