أهالي الشرقية يتسابقون للتبرع بدمائهم لإنقاذ الجرحى الفلسطينيين

يتسابق أهالي محافظة الشرقية، منذ منتصف اليوم الجمعة، في التبرع بالدم، استجابـة لنداء الواجب والأخوة من أجل توفير أكياس الدم لإخوانهم من مصابي وجرحى الأشقاء الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وتوحدت الرؤى والأهداف لأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الشرقية، من أجل مد يد العون والمساعدة للجرحى الفلسطينيين، وذلك بعمل نقاط مجهزة ومعدة بشكل عاجل، وذلك بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بمحافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة نانسي جمعة عبد الحي، مدير بنك الدم الإقليمي بالشرقية، في تصريحات لها مساء اليوم للوفد، إنه نظرا للموقف الحالي لاشقاءنا الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم، فقد تم التنسيق مع جمعية صناع الحياة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الشرقية، على إعداد نقط محددة بميدان الشهيد أحمد المنسي بمركز ومدينة منيا القمح، وأمام مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في التبرع بالدم لإخوانهم الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بد من السيارات الطبية مجهزة لاستقبال المتبرعين بدمائهم، ولفتت إلى أن كل سيارة تضم طاقم طبي من الأطباء والفنيين والممرضين لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للمتبرعين والتأكد من سلامة صحتهم، واكدت بأنه تم تزويد هذه السيارات بأطقم إضافية منذ قليل وذلك مع زيادة المواطنين المتبرعين.

وأوضحت أنه هاتان النقطتان، شهدتا إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين المتبرعين بدمائهم لإخوانهم الفلسطينيين، لافتة إلى أن العمل متواصل طوال اليوم، وقد يمتد لأيام بحسب رغبة وإقبال المواطنين على نقاط التبرع.