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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"وش في وش" يتخطى حاجز الـ 30 مليون جنيه

فيلم وش في وش
فيلم "وش في وش"

خلال 8 أسابيع عرض استطاع فيلم "وش في وش" تحقيق إيرادات تتخطى 30 مليون جنيه في السينمات المصرية، بعد أن حقق هذا الأسبوع إيرادات وصلت لمليون ونصف، وبجانب نجاحه في الإيرادات حظي أيضًا الفيلم بالعديد من الإشادات النقدية التي جاءت سواء من صناع السينما أو الجمهور العادي.

فيلم "وش في وش" من إنتاج شركة "سي سينما برودشكنز" هاني نجيب وأحمد فهمي ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

وعلى جانب آخر بدأت شركة "سي سينما برودكشنز" تصوير فيلمها الجديد "فرقة الموت" الذي من المرجح عرضه قريبا، الفيلم يضم في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

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