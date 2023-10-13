وزير الري يبحث مع نظيره الأوغندى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف سويلم، عقب وصوله إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة، لقائه بالدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية بالعاصمة كمبالا، وبحضور الوفد الرسمي المرافق للوزير والسفير منذر سليم السفير المصرى بأوغندا، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الاوغندي معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين ومؤكداً.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة و وزارتي المياه بصفة خاصة.

ورحب الدكتور شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق معرباً عن سعادته بلقاء الوزير، ومشيراً لحفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين.

مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام 2010 والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفيا في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

وأكد أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

وأشار الدكتور سويلم لضرورة التعامل مع تحدى تغير المناخ وتأثيره فى قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠ ، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.