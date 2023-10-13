بوستيكوجلو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

فاز أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام بجائزة الأفضل في شهر سبتمبر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق إنجاز تاريخي.





بات بوستيكوجلو أول مدرب يحصل على جائزة مدرب الشضهر في أول مرتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توليه قيادة فريق توتنهام في الصيف.



وحصل بوستيكوجلو على جائزة الأفضل في شهر أغسطس، ليكون أول مدرب أسترالي يفوز بجائزة الأفضل في المسابقة.



تفوق أنجي على ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وإيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، وكلوب مدرب ليفربول.



ولم يتلقى توتنهام بقيادة بوستيكوجلو الخسارة هذا الموسم حتى الأن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق ست إنتصارات وتعادل في مباراتين ذلك خلال ثمان مباريات.



ويعتلي توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة الإنجليزية.

وكان آخر مدرب توج بجائزة الأفضل مرتين متتاليتين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في موسم 2018-2019، خلال الموسم الذي توج به بلقب البريميرليج.

