تشكيل منتخب مصر للناشئات لمواجهة ساو تومي بتصفيات المونديال

يلتقي منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات اليوم الجمعة، منتخب ساو تومي على استاد الإسكندرية في إياب التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

وجاء تشكيل منتخب مصرالرسمي كالتالي:-

حبيبة عماد، ورودينا عبد الرسول، تانيا مصطفى، نور عبد الواحد السيد، حبيبة عمر، نور نهاد، فاطمة مصطفى، ليلى زاهر، حلا مصطفى، حبيبة بكتاش، نورا خالد.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات وساو تومي

ومن المقرر أن تبدا مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان منتخبنا الوطني نجح في إنهاء مباراة الذهاب، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، لصالحه بسبعة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها منتخبنا الوطني من البداية للنهاية.

ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية تواليا في التصفيات، بعد المشاركة النسخة الماضية وتوديعها، بعد الخسارة من الكونغو ذهابا وإيابا.