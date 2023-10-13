مدير الكلية الفنية العسكرية: نتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتطوير وتأهيل الضباط

أكد اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، إن هذا الصرح العلمي الكبير يحتوى على 8 برامج تعليمية أساسية وأكثر من 38 تخصصا، وأحدث التخصصات التي تم إضافته هو هندسة الفضاء.





وأضاف على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، أن إضافة التخصصات الجديدة جاء بهدف تغطية كل المجالات المطلوبة فى الدولة.





كما أن الكلية الفنية العسكرية تتعاون مع شركاء محليين ودوليين فى تطوير وتأهيل الضباط بشكل عملى ونظرى.





وأشار في تصريحات للوفد، إلى أن تخريج دفعة جديدة فى الفنية العسكرية، بمثابة مورد جديد للقوات المسلحة المصرية، وذلك لأنها مسؤولة عن تخريج ضابط مهندس، قادر على التعامل مع المعدات بشكل احترافى وعسكرى فى نفس الوقت.



وأوضح أن الطالب يخضع فى الكلية لكافة العلوم الحديثة والمتطورة، حيث يتم تطوير المناهج ووسائل التدريب بشكل دائم ومستمر، سواء على مستوى الطلاب والمعامل والمحاكيات وأعضاء هيئة التدريس، وقاعات الدراسة والمعامل، وذلك ضمن رؤية متكاملة لاستيعاب كل ما يحدث فى العالم من متغيرات.



وأكد أن خريج الفنية العسكرية يضاهى خريج الجامعات العالمية المناظرة، كما يقدم خدمات لاستكمال الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.



يأتي ذلك بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الطلاب خريجى الكلية لديهم تأهيل يجعلهم قادرين على المشاركة بكفاءة فى كل المهام المطلوبة.



وحول أهم ملامح الرؤية الجديدة للكلية، اضاف قائلا: إنه نظرا لما للدراسات العسكرية من طابع خاص يميزها عن الدراسات الجامعية ونظرا للخصوصية تقتضيها الظروف العسكرية سواء فى التعليم أو التدريب أو البحث، ورغبة فى إعداد فئة من الضباط المهندسين المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا مميزا للنهوض بأسلحة القوات المسلحة المختلفة أجهزة وأنظمة ومعدات.



وتابع: فقد تم التفكير فى إنشاء الكلية الفنية العسكرية لتحقيق هذه الغايات ولتؤدى رسالتها لخدمة الأهداف القومية فى الاتجاهين العسكرى والمدنى.



