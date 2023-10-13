الأقصر.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

تشهد محافظة الأقصر أعمال انتخابات نقابة الأطباء بالأقصر، بانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر.



وتجري أعمال الانتخابات بمقر النقابة الفرعية بالأقصر، حيث يتنافس على مقعد النقيب، كل من: الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء الحالي، والدكتور أبو النجا الحجاجي.

فيما يتناقس على مقعد فوق السن، ثمانية أطباء، تشمل القائمة كل من الأطباء: الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أحمد أبو القاسم، الدكتور أحمد حسن عبد الحميد، الدكتور أحمد سلطان، الدكتور احمد منتصر، الدكتورة سمية بدر الدين، الدكتور عادل توفيق، والدكتور محمد عمارة.

وعلى مقعد تحت السن، يتنافس كل من: الدكتور الحسين رجب والدكتورةالزهراء حساني، والدكتور بهاء العديسي، والدكتور بولا عادل، والدكتور محمود عبد الحارس، والدكتور هاني فكتور.

وتستمر أعمال الاقتراع حتى الخامسة عصر اليوم الجمعة، وتعلن النتائج عقب الانتهاء من فرز الأصوات، ثم إعلان الفائزين بالمقاعد من المرشحين.