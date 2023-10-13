تشكيل منتخب مصر للناشئات المتوقع لمواجهة ساو تومي بتصفيات المونديال

يلتقي منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات اليوم الجمعة، منتخب ساو تومي على استاد الإسكندرية في إياب التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ساو تومي

حبيبة عماد، مايا إيهاب، نور نهاد، نورا خالد، حلا مصطفى، ندى خالد، نور عبد الواحد السيد، رودينا عبد الرسول، مى شحاتة، فاطمة مصطفى، حبيبة عصام.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي



ومن المقرر أن تبدا مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان منتخبنا الوطني نجح في إنهاء مباراة الذهاب، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، لصالحه بسبعة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها منتخبنا الوطني من البداية للنهاية.

ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية تواليا في التصفيات، بعد المشاركة النسخة الماضية وتوديعها، بعد الخسارة من الكونغو ذهابا وإيابا.