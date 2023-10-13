مدير الكلية البحرية: نوفر أكثر من 600 ألف كتاب رقمي لإثراء الوعي الفكري للطلاب

قال اللواء أ.ح بحري أشرف محمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية: أن مدة الدراسة بالكلية هي 4 سنوات وبيمر الطالب بمراحل تأهيل مختلفة مشيرا إلى تطوير كافة المواد النظرية لمواكبة انظمة التسليح الحديثة

وأضاف أن هناك معسكر الخارجي بيتم فيه تدريبات وحدات مع الدول الصديقة والشقيقة، ينفذ من خلالها الطلاب أنشطة مختلفة ويروا أحدث وسائل التعليم وأنشطة مختلفة للطالب ليصل للمرحلة الاحترافية.

وأكد أن التميز فى الاختبارات التفضيلية للالتحاق بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، التى تضم كليات كل من الحربية والجوية والبحرية والدفاع الجوى، هو المقياس والمعيار الوحيد لدخول الكليات العسكرية، مثل الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية وغيرها.

تنفيذ رقمنه منظومة التعليم فى الكلية البحرية

وكشف عن تنفيذ رقمنه منظومة التعليم فى الكلية البحرية، لتعتمد على مبدأ التفاعلية، سواء فى المواد الدراسية أو الاختبارات والتقييم، حيث يبذل الطالب فى الكلية جهداً لتعلم كل ما هو جديد، مع الحرص الكامل على توفير مراجع بحثية.

وأضاف مدير الكلية البحرية على هامش الاحتفال بتخرج الكليات العسكرية في لقائه مع عدد من المحررين العسكريين أن الكلية توفر أكثر من 600 ألف كتاب رقمي فى مكتبتها، لإثراء الوعي الفكري للطلاب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومنشآت أخرى.

وشدد مدير الكلية البحرية على الحرص على تدريب طلاب الكلية على وحدات حديثة، للتعرف على مسرح العمليات البحرية، سواء فى البحر الأحمر، أو البحر المتوسط، والتعرف على الجزر والمناطق الحاكمة، كما يشارك الطلاب فى التدريبات المشتركة التى يجريها رجال قواتنا البحرية مع زيارة كليات بحرية مماثلة، حيث يتم التدريب مع الأكاديميات المماثلة.

وأشار إلى مشاركة الطلاب فى المعسكرات الخارجية طبقاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للتدريبات المشتركة، حيث يحضر النشاط التدريبى فى البحر، وينفذ مرتين خلال السنوات الدراسية، مشيراً إلى أن الطالب يطّلع خلال التدريبات على الوحدات المختلفة الحديثة، ويكتسب مهارات كبيرة خلال التدريب مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار إلى أن طالب الكلية البحرية سيدرس أيضاً دراسة مدنية، إضافة للدراسة العسكرية، حيث سيتم تأهيله ببكالوريوس العلوم السياسية إضافة للعلوم العسكرية، والعلوم البحرية.

وأوضح أن شروط التحاق الطلاب الجدد فى الكلية البحرية، تتضمن نفس شروط الكليات العسكرية الأخرى، لكن يجب أن يجيد الطالب السباحة.



