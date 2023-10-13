للتخلص من الجلد الميت ..4 أقنعة لبشرة نضرة

تستعدي سيدتي لإستقبال موسم الشتاء ومن متاعب الشتاء كثرة الجلد الميت على البشرة ، أن ترك الجلد الميت على البشرة يعمل على إضرارها وظهورها بشكل شاحب وغير نضر، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز الطرق الأمنية لتقشير البشرة بمكونات تساعد على تعزيز البشرة والجلد وتحمي من الشيخوخة وأضرار البشرة .

قناع مقشرالشوفان بالحليب

يتمتع الحليب بمميزات كثيرة وتساعد في أزالة البقع الداكنة والعيوب المتواجدة على سطح البشرة، ويساعد في التخلص على المشكلات ويحافظ على سلامة الجلد، أما الشوفان بيعتبر مقشر طبيعي يعمل على تهدئة البشرة وترطبيها وتجديدها بشكل سريع وفعال.

قومي بخلط نصف كوب من اللبن مع نصف كوب من دقيق الشوفان واتركيه لمدة 5 دقائق

ثم ضعيه على البشرة

ثم انتظري 10 دقائق مع التدليك واشطفي وجهك.

قناع مقشر البرتقال

قشر البرتقال يعتبر مقشر طبيعي للبشرة لقدرته على إزالة خلايا الجلد الميت ، ويعتبر أيضا من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الجلد بالفيتامينات الموجودة في القشر مثل فيتامين سي"

جففي قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام

ثم طحنها للحصول على مسحوق ناعم

قومي بتخزين المسحوق في وعاء مناسب محكم الغلق

ثم قومي بخلط مسحوق قشر البرتقال مع كميات متساوية من الزبادي

ثم ضعي الخليط على المناطق البشرة لمدة 20 دقيقة

ببللي يديك بالقليل من الماء وافركي الخليط على بشرتك بحركات دائرية

ثم استخدميه على البشرة

كرري المقشر مرة أسبوعيًا.

قناع مقشر اللوز مع الحليب

يعتبر اللوز من المواد المرطبة للبشرة لأنه يحتوي على خصائص مرطبة كما يساعد على تحسين صحة الجلد ، بالإضافة إلى أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنقية وتصفية البشرة ويعمل على التخلص من الجلد الميت.

انقعي 10لـ 12 حبات من اللوز لوز الحليب واتركيها طوال الليل.

ثم قشري اللوزوقومى بطحنه

امزجي حبيبات اللوز مع 2 ملعقة صغيرة من العسل

ثم ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك

ثم قومي بالتدليك بلطف لبضع دقائق واتركه حتى يجف.

ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

قناع مقشر القهوة

تعمل القهوة كمقشر طبيعي بالإضافة لوجود مادة الكافيين التي تعزز

الدورة الدموية وتمنع الشيخوخة.

قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة

ثم ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و1ملعقة كبيرة من العسل

ثم قومي بتدليك المقشر بلطف على رقبتك ووجهك

ثم اغسلي بشرتك ثم ضعي مرطبًا