مكتب بريد ومركز شباب وتوصيل مياه ومدرسة وتغيير محولات مطالب البطحة بقنا

قرية البطحة إحدى القرى الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة قنا، وتتبع اداريا وجغرافيا الوحدة المحلية لقرية الغرب بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، يبلغ تعداد سكان القرية ما يقارب من 25 الف نسمة، تعد القرية من القرى الصحراوية، التى تعتمد على الزراعة وتشكل مورد أساسى لها ومصدر هام لتوفير فرص عمل لابنائها.

يقول هاشم مكى موظف بالمعاش، البطحة تعد من القرى التى أنعم الله عليها بظهير صحراوى كبير، فضلاً عن أن القرية ككتله سكنيه تقع فى منطقة جبلية وعلى مقربه من الطريق الصحراوي الغربي، وهو ما اوجد بها مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية أملاك دولة، اضافتا إلى المساحات التى جرى تخصيصها منذ عشرات السنوات من قبل الدولة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عليها، لدعم وتوفير فرص عمل لشباب القرية والقرى المجاورة ، إلى أن تلك المساحات لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل ، ولم يتم انشاء ايا من تلك المشروعات التى لا زالت حبيسة الإدراج حتى الآن.

وطالب مكى، بضرورة استغلال تلك المساحات لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم القرية والقرى المجاورة، فضلاً عن انشاء مشروعات قومية على المساحات المخصصة لها، والتى من شأنها توفير فرص عمل لشباب القرية والقرى المحيطة بها، وذلك فى ظل رؤية وتوجهات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ترتكز على دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية لما لها من مردود كبير لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب .

وأضاف هاشم مكى، مطالبه باستكمال إنشاء كوبرى بمنطقة أعلى خط السيول والذى توقف العمل به من فترة انشاء مخرات السيول بالقرية، حينها جرى انشاء القواعد الخرسانية له، ومنذ ذلك الحين توقف العمل به ولم يتم استكمال الكوبرى ، مضيفاً ان الكوبرى من المقرر له أن يربط عزبة المواضى بباقى أجزاء قرية البطحة الأم، ومن شأنه تسهيل حركة المواطنين بين مختلف مناطق القرية، فضلاً عن إنارة طريق الشيخ حسين او ما يعرف بطريق الجبانه، اضافتا لتبنى مبادرة لتشجيرة الطرق على جانبيها بالأشجار المثمرة التى من شأنها تقليل الاحتباس الحرارى الذى أصبح نعانى منه ويشعر الجميع به .

وختتم هاشم مكى مطالب قريته بمطالبة الدولة بإنشاء مجمع طبى متكامل لخدمة أهالى البلدة والقرى والعزب المحيطة بها، خاصة أن القرية كما ذكرت قرية صحراوية وتبعد ما يقرب من 15 كيلو عن مركز نجع حمادى، وهو ما يحتم على الحكومة انشاء مجمع طبى متكامل لخدمة أهالى البطحة.

وتحدث حمدى حفظى، محامى من أهالى القرية، عن مشكلة اكشاك الكهرباء التى باتت متهالكة وغير قادرة على توفير متطلبات القرية من الجهد الكهربائي، من ناحية، ومدى خطورتها على أطفال القرية بعدما أصبحت فى مستوى سطح الأرض وفى متناول الأطفال للعب فيها وفتحها من ناحية أخرى.

مضيفا، اننا اطلقنا نداءات واستغاثات لتلك الأزمة للسادة المسؤولين خلال الفترة الماضية، ولكن بلا اى استجابة، وهو وضع من شأنه تعريض حياة الأطفال للخطر، مطالباً بتغيير جميع الاكشاك المتهالكة بالقرية ودعم البطحة بمحولات كهرباء تظبط التيار الكهربائى خاصة فى ظل وجود المكيفات والتى باتت فى كل منزل، وتحتاج لجهد كهربائي قوى ومنتظم .

وذكر حفظى، ان القرية تحتاج لمدرسة اعدادى مشتركة نظراً لتكدث المدرسة الحالية، وازدحام الفصول بداخلها وعملها على نظام الفترتين.

وتحدث كرم سالمان موظف ومن أهالى البطحة، عن معاناة أهالى القرية من إنقطاع مياه الشرب بفترات كبيرة بداخل القرية وضعفها فى اغلب الاحيان، وذلك بسبب ارتفاع منسوب القرية عن باقى القرى، وهو ما دفع الدولة لإنشاء محطة البطحة بقرية الدرب المطله على النيل وجرى افتتاحها منذ أكثر من عام، إلى أن البطحة لم يتم توصيل المياه إليها من المحطة حتى الآن، وكتفوا بتوصيل المياه لقرية الدرب فقط بالرغم ان المحطة أنشئت من أجل لتوصيل المياه للبطحة، وجرى اقتطاع أموال تكاليف انشاء المحطة من مخصصات الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة باعتبار ان المحطة ستخدم قرية البطحة التابعة لها والتى تعانى من عدم وصول مياه الشرب إليها من الأساس، ولكن ما حدث فى الواقع غير ما تم التخطيط له .

وطالب كرم سالمان بضرورة تغيير خطوط شبكات المياه الداخلية بالقرية والتى يعود تاريخ انشائها لعام 1960، مضيفاً انها أصبحت غير صالحة بالمره لمرور المياه بها بسبب الرواسب التى تكونت بداخلها بفعل الزمن، مطالباً بتغيير جميع خطوط مياه الشرب بقرية البطحة بخطوط جديدة صديقه للبيئة، بدلاً من الموجودة حاليآ و الغير مطابقة لسلامة والصحة العامة من الأساس، مع توصيل المرافق لتوسعات العمرانية بالقرية.

كما طالب سالمان، بإعادة رصف وسفلتت طريق البطحة القمانة والمار بقرى ابو عمورى ونجع عمران ومدخل الدومة وقرية سلاجة مرورا بقرية القمانة، ومده بكشافات الإنارة، بالإضافة لعمل بندوره من ناحية الترعة على ذات الطريق، خصوصا ان حاجز الترعة بعد عملية تبطينها أصبح فى منسوب الطريق، وهو ما بات يشكل خطرا على الماره، وحتى لا يتعرض المواطنين للخطر .

واستكمل عبد العاطي مهران موظف بالمعاش، معاناة أهالى قريتة من إنقطاع مياه الشرب طول اليوم، مضيفاً ان سكان القرية يلجوا إلى المياه الجوفية تارة وتعبئة الجراكن من القرى المحيطة بهم لتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب تارة أخرى، مضيفاً ان القرية فى حالة معاناة كبيرة بسبب إنقطاع مياه الشرب .

وذكر عبد العاطي، ان البطحة ينقصها مكتب بريد مطور بديلاً عن المكتب الحالى، والذى يعانى من ضيق مساحته ومبناه المتهالك ومحدودية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مطالباً بالأسرع فى إنشاء مكتب بريد حديث للبطحة فى أرض منطقة مركز شباب البطحة خاصة أن هناك مساحة كبيرة من الأرض ملك لدولة جرى تخصصها لمثل تلك المشروعات .

واوضح مهران، ان البطحة تحتاج لمركز شباب نموذجى بدلاً من المبنى المتهالك الموجود بلى سور ابو باب حتى على حد قوله، مضيفاً ان المبنى الحالى غير مؤهل ولا يتيح تقديم او استيعاب اى نشاط رياضى بداخله ، ذاكرا إلى أن هناك مساحة كبيره تقع فى قلب القرية، جرى تخصيصها لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب البطحة وهو مالم يتم تنفيذه إلى الآن.

وذكر على سند، مزارع، من أهالى قرية البطحة ان القرية تحتاج لإنشاء فصول للمرحلة الثانوية الأزهرية خاصة بالقسم الادبى بمعهد فتيات البطحة والذى جرى افتتاحه هذا العام كمعهد فتيات اعدادى مضيفاً ان القرية ينقصها اعتماد فصول للمرحلة الثانوية خاصة للقسم الادبى تغنى فتيات القرية من الذهاب للمعاهد الموجودة بالقرى المحيطة قاطعة الكيلو مترات كل يوم ذهابا وايابا.

وأوضح سند إلى اننا تقدمنا بطلب لإنشاء مرحلة ثانوية لفتيات القرية، وهو ما لم يتم تنفيذه إلى الآن.

كما طالب سند بتغيير خط مياه الشرب القادم من الخط الرئيسي من بداية قرية القمانة مرورا بقرى سلاجة ونجع عمران والدومة وابو عمورى وصولا بالبطحة، مضيفاً ان الخط الحالى بقطر ٨ بار، وهو وغير قادر على تلبية متطلبات تلك القرى والزيادة السكانية التى طرات على البلاد خلال السنوات الماضية، مطالباً بتغييره بقطر أوسع من ذلك.

وطالب سند، بالاهتمام بمدخل نجع حمادي الواقع على الطريق الصحراوي الغربي والموجود بقرية البطحة، من خلال رصفه وانارته وتشييد مدخل عليه من جهة الطريق الصحراوي لابرازه للماره .