كلام نواعم أول ظهور لـ إيمي سمير غانم.. اعرف التفاصيل

يستصيف برنامج "كلام نواعم" النجمة إيمي سمير غانم " في أول لقاء منذ وفاة والديها النجم الراحل سمير غانم، والنجمة الراحلة دلال عبد العزيز في 2021.

ونشر برنامج كلام نواعم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بوست حول استضافه البرنامج للنجمة إيمي سمير غانم، وكتبت الصفحة النجمة إيمي سمير غانم ضيفة حلقة "كلام نواعم “القادمة، لا تفوتوا اللقاء الأحد 9:30مساءًا على” أم بي سي وان".

ويذكرأن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" في 2019 وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتقوم النجمة إيمي سمير غانم بشخصية بطلة خارقة تساعد من يحتاجها في المسلسل الكوميدي "سوبر ميرو".

وتدور أحداث العمل حول "أميرة طفطف" مسؤولة عن ادارة مواقع التواصل في صحيفة، وتعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال كما تشكو من تعنت وقسوة مديرها في الشغل.

وتحاول "أميرة" البحث عن مكامن القوة فيها، حتى تقابل صديقها المخترع "هدهد فخر العرب"، الذي يقوم بدوره حمدي الميرغني، ويحولها لبطلة خارقة.

وتمر"ميرو" بالعديد من المواقف الكوميدية وتستغل قدراتها الخاصة لتحقيق التميز والانفراد والسبق الصحفي للصحيفة كما أنها تهب لنجدة الناس الضعفاء والأطفال.

وكما شاركت إيمي سمير غانم بمسلسل "عزمي وأشجان" مع زوجها الفنان حسن الرداد، وشارك في بطولة المسلسل الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.