تفاصيل سقوط عصابات سرقة السيارات والموتوسكلات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات والدرجات النارية ،وتحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويـف- الشرقية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ضبط 4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سىء النية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيىء النية" - مقيمون بمحافظة الشرقيـة، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه إجرامي في تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر أقرا مسجل القي القبض عليه بممارسته لنشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائه ،وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم "مسجل خطر"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال توزيع المواد المخدرة "البودر" متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، و مبلغ مالى، وفرد خرطوش.