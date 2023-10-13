نقيب الفلاحين يناشد المزارعين مشاركة التحالف الوطني حملة التبرع بالدم لفلسطين

ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين؛ جموع الفلاحين القادرين في كافة ربوع الجمهورية استجابه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في حملة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي للتبرع بالدم لانقاذ حياة الاشقاء من الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة اسرائيليه شرسه تستهدف اجبارهم علي الهجره.



ولفت إلى أن الدم العربي دم واحد مناشدا العالم الحر بالضغط علي اسرائيل لوقف انتهاك القانون الدولي وانتهاك الميثاق الدولي لحقوق الانسان



أضاف عبدالرحمن أنني اناشد جموع الفلاحين القادرين علي التبرع بالدم لمشاركة التحالف الوطني في كافة المحافظات للتبرع بالدم لاهلنا في فلسطين المحتله كعمل إنساني وواجب وطني واخلاقي علي القادرين



واردف ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الحمله موجوده اليوم الجمعه في 13 محافظه من محافظات الجمهورية هي القاهره والجيزه والاسكندريه والبحيره والغربيه والمنوفيه والشرقيه وكفر الشيخ واليوم والمنيا واسيوط والاقصر والإسماعيليه





واشار نقيب الفلاحين ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أعلن موعد الانطلاق الجمعة 13 اكتوبر 2023 بعد صلاة الجمعة بالمواقع الاتية

محافظة القاهرة



المعادي - مجمع عيادات مرسال

ميني كامب رسالة - بجوار محطة اتوبيس المقطم





محافظة الجيزة



المركز القومي لنقل الدم - العجوزة

الدقي - مقر رسالة شارع مصدق



*الاسكندرية*

مسجد القائد ابراهيم

مسجد المرسى ابو العباس



*البحيرة*

دمنهور امام نادي دمنهور - الشارع المجاور للاستاد

كفرالدوار امام مسجد السلام الحدايق



*الغربية*

طنطا - امام محطة السكة الحديد

المحلة الكبرى - امام مسجد الشامي



*المنوفية*

اشمون - ميدان صيدناوى امام الجمعية الشرعية

الشهداء - امام مسجد سيدي شبل



*الشرقية*

الزقازيق - بجوار مسجد الفتح-حي ثاني الزقازيق

مدينة منيا القمح - بجوار ميدان الشهيد منسي



*كفرالشيخ*

قرية برج مغيزل امام المسجد

مركز كفرالشيخ الابراهيمية امام مسجد داوود



*الفيوم*

امام الاستاد الرياضي

ميدان المسلة



*المنيا*

مدينة المنيا - طريق الكورنيش - بجوار مبنى المحافظة

ملوي - امام المسجد الكبير



*اسيوط*

مدنية اسيوط - بجوار المحافظة

مدينة - ميدان ان البطل



*الاقصر*

مدينة الاقصر - ميدان صلاح الدين

اسنا - شارع السوق ميدان الشيخ كوكو



*الاسماعيلية*

ميدان الجمهورية - جامع ابو بكر الصديق

الجامع الاسماعيلي - ميدان المطافي



وثمن عبدالرحمن دور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي باستجابته السريعه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمع انواع كثيره من المساعدات في قوافل كبيره تنتظر الفرصه لاغاثة المتضررين من ابناء الشعب الفلسطينيي كما ثمن قيام التحالف بهذه الحمله للتبرع بالدم كمساهمه مصريه لتخفيف الاعباء عن الفلسطينيين وانقاذ ما يمكن انقاذه من الجرحي والمصابين تنم عن مدينة قوة العلاقه بين الاشقاء العرب وعدم تخلي مصر عن الفلسطينيين تحت اي ظرف .



