الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالأستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين " 6 أشخاص" ، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العبور ، يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه الإسماعيلية، وإصابة 6 أشخاص.

انتقلت علي الفور قوات الأمن لمكان الحادث، و تبين بالمعاينة والفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

سيارة نقل تنهي حياة شخص علي طريق القاهرة الإسكندرية ببنها

وفي واقعة اخري ، تباشر جهات التحقيق ببنها، التحقيق في واقعة مصرع شخص، وذلك أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية،و تبين من التحريات الأولية، أن سيارة نقل صدمت شخصًا ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي أمام قرية سندنهور بمدينة بنها، ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

على الفور؛ انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، كلَّفتْ إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.