الأطباء سحبوا عينة بدون تخدير ..أبرز تصريحات محمد ثروت ونجله في "معكم مني الشاذلي"

استمتع الجمهور أمس بعرض حلقة برنامج "معكم مني الشاذلي " حيث استضافت الإعلامية مني الشاذلي النجم محمد ثروت وابنه ،وكشف الفنان محمد ثروت عن رحلة مرض نجله، وتستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات النجم محمد ثروت ونجله أحمد محمد ثروت.

بداية الأزمة .."30دقيقة دون حركة تمام"

قال أحمد نجل المطرب محمد ثروت إنه فقد الحركة بشكل تام لمدة 30 دقيقة كاملة مشيرة إلي أنه تحول إلى روبوت آخر 3 سنوات.

وأضاف نجل محمد ثروت قائلا:" ربنا ضرب لي فرامل عشان تجي قدامي وأعرف أقيمها كنت بعمل حملة"قادرون باختلاف" وهي الحملة الرسمية لدعم ذوي الهمم، وكنت بعمل بعدها شغل لعميل فاكتشفت إني كحيت نقطة دم وبعدين جيت أمشي لاقيت كأني ماشي على سفنجة أو جيل، مفيش اتزان خلاص، فقررت إني لازم أمشي فورًا، كأني بمشي على أرض مش صلب"

نجل محمد ثروت :"بداية العلاج في ألمانيا بدون تخدير"

قال أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت إن قرر سفره للعلاج في ألمانيا كان قرار الأطباء، مشيرة إلي أن مرضه مرض نادر وأنه أول ما صل ألمانيا الأطباء أخدوا منه سائل من المخ بدون تخدير ".

واستكمل حديثه قائلا :" أثناء مرضي كنت مسلم أمري لله،وواثق في أهلي وخطبتي وكل اللي حوليا ".

أحمد ثروت :" عشان أدخل الحمام كنت بزحف زي الأطفال"

قال أحمد نجل المطرب محمد ثروت ، إن كان عندي إصرار وعزيمة رغم فقداني الحركة ، وكنت برفض أي حد يساعدني أعمل حاجة، وجه عليا وقت كنت بزحف زي الأطفال عشان أدخل الحمام.

وتابع حديثه قائلا:" أنا داخل المستشفى دي على رجلي.. والدكتور قالهم إن ده عنده متلازمة ميلر فيشر، وده سريع بيأثر على العين والبلع وبيوصل للسكتة الدماغية ".

واستكمل حديثه قائلا":إدوني 60 حقنة عبارة عن 30 سم وفيها سائل سخن جدًا وكنت باخد مسكنات كتير جدًا عشان أقدر آخد الحقن، ووقتها أصبت بفقدان حركة وتواز".

وأضاف قائلا:" جالي 5 إعاقات مرة واحدة: بصر وحركة وفقدان قدرة على الكلام، وكلمت أصدقاء لي من ذوي الهمم وسألتهم أروح الحمام ازاي؟ وبنلبس هدومنا إزاي؟. والمفروض لما نشوف حد من ذوي الهمم نوطي لهم ونقولهم إنتوا أبطال.

محمد ثروت يروي كواليس تعامله مع نجله في فترة مرضه

تأثر المطرب الكبير محمد ثروت على الهواء بعد ما حكي نجله تفاصيل أزمته المرضية قائلا:" بكيت كتير في حفل السعودية لأن أول مرة كنت أشوفه من غير عكاز ولا سندات ولا مشاية.