مجازاة المدير المناوب بالمستشفى المركزي بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل بها، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية من الأطباء وهيئة التمريض بأماكن تقديم الخدمة الطبية، باستثناء عدم تواجد المدير المناوب، وقرر وكيل الوزارة مجازاته بخصم ٣ أيام من الراتب، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد مركز ههيا للحروق والجرحات التكميلية، وتم المرور على العناية المركزة لمرضى الحروق، والتأكد من توفير كافة الخدمات الطبية لهم، ورضا المرضى بالأقسام الداخلية عن الخدمة المقدمة، موجهاً مدير المستشفي ومدير مركز الحروق بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وتلاحظ لوكيل الوزارة، القيام بأعمال النظافة في أوقات متأخرة، وشدد على مشرف النظافة بالالتزام بمواعيد النظافة والجرد المحددة، في الأوقات المبكرة، كما تفقد قسم المعامل ووحدة التعقيم ووحدة المغسلة، بعد أعمال التطوير والتوسعة التي تمت بهم، مشدداً على سرعة إصلاح إحدي أجهزة التعقيم المعطلة، موجهاً بتوفير مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة، وكذلك المفروشات النظيفة، مؤكداً أهمية وزن المفروشات والزي غير النظيف وغيرها قبل وضعها في الغسالات، وإجراء دورة الغسيل وفقاً للقدرة الاستيعابية لكل غسالة للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة.

وتفقد وكيل الوزارة، بنك الدم التجميعي بالمستشفى، موجهاً بإصلاح مقعد ثلاثي مخصص للانتظار غير صالح لراحة المرضى، والعمل على تقليل الدفاتر والسجلات الموجودة بالبنك وفقاً لمعايير الجودة، مع سرعة إصلاح إحدى الثلاجات بالمعمل تقوم بإصدار صوت إنذار متكرر، موجهاً مدير المستشفى بعمل مرور شامل من خلاله والجهاز الإشرافي بالمستشفى على مختلف الأقسام الطبية، وتقييمها وفقاً للمعايير وبنود التقييم المحددة، والعرض بأي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.