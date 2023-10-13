إسرائيل تنتقد موقف الصين من هجوم حماس: "خيبة أمل كبيرة"

انتقدت إسرائيل، اليوم الجمعة، الموقف الصيني من هجوم حماس، قائلة "ليس هناك إدانة واضحة لما ارتكبته حركة حماس ضد المدنيين واختطاف العشرات منهم في غزة".

وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم وجود إدانة صريحة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء في البيان: "أعرب السفير عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من الإعلانات والبيانات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، حيث لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم في غزة".

كانت وزارة الخارجية الصينية قد حثت الأطراف المعنية على التزام الهدوء، وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين.

وأضافت أن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة".

وطالبت "جمهورية الصين الشعبية"، الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء الأربعاء.

وأكدت الصين، أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. مؤكدًا قلق الدولة العميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني ​​والإنساني في فلسطين.

وتابع: "المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس حل الدولتين، واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".

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