هدوء وإقبال في انتخابات الأطباء بالإسماعيلية

وسط حالة من الهدوء فتحت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس نقابة الأطباء بالاسماعيليه أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي والمنعقدة بمقر نقابة المهن الطبية بالاسماعيليه والتي تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

وبدأ الإقبال متوسطا نسبيا في الساعات الأولى فيما تزايد الإقبال على التصويت في ساعات الظهيرة .

ويصوت الأطباء في الانتخابات داخل خمسة بطاقات لانتخاب

النقيب عام ومجلس النقابة عامة والممثل عن القطاع الجغرافى والنقيب الفرعي ومجلس النقابة الفرعية .

ويتنافس٩ من الأطباء في انتخابات نقابة الإسماعيلية الفرعية حيث يتنافس على منصب النقيب الاستاذ الدكتور جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس و المجمع الطبى بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، والدكتور هاني عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالي استشاري الأنف والاذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي قيد فوق 15 سنة وهم النقيب الحالي ا. د. سعيد الشربيني ود. عمر حسونة استشاري القلب ود. محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي قيد تحت 15 سنة وهم د. أحمد نادر نجم ود. عمرو رفعت ود. غدير سعيد ود. لؤي سام. ويترأس لجنة الانتخابات الأستاذ الدكتور خالد عطوة.