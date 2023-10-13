المتهمين: "المجني عليه له علاقة بالخلاف وتصادف مروره أثناء المشاجرة"

أدلى المتهمون أمام جهات التحقيقات في واقعة إنهاء حياة شاب خلال مشاجرة بالمرج، بأنهم من تسببوا في إنهاء حياته عن طريق الخطأ أثناء نشوب مشاجرة بينهم، وأن المجني عليه ليس له علاقه بالخلاف.

كما كشفوا عن أن المشادة الكلامية الحادة نشبت بين طرفى النزاع بسبب لهو الأطفال، لتطور إلى تبادل الطرفين إطلاق النار، ولكنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليه، والذى تصادف مروره أثناء إطلاق النار، فأصيب بطلق فى الصدر، وسقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث مصرع شخص وإصابة آخر إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في المرج، أن المجنى عليه لا علاقه له بالخلاف ولا يمت له بصله ولا هو طرف في ذلك الخلاف، وتصادف مروره فى مكان الواقعة وأصيب بطلق جراء تبادل الرصاص بين طرفى النزاع.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين طرفين من عائلتين بمنطقة المرج بسبب خلافات الجيرة، استخدم خلالها كلا الطرفين الأسلحة النارية التى تبادلا إطلاق النار على بعضهما، مما أسفر عن سقوط متوفي وإصابة شخص، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة إزهاق الحياة الخطأ

فيما نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.