الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم.. محاكمة انين لاتهامهما بالشروع في قتل محامية ببنها

جنايات بنها ارشيفية
جنايات بنها ارشيفية

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة،  اليوم  الثلاثاء  محاكمة سائق وصاحب مكتب استيراد لاتهامهما بالشروع في قتل محامية بقرية كفر سعد بمركز بنها، بسبب خلافات الجيرة  للمرافعة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي. 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 213 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 154 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنهما في يوم 2022/1/6، قام كل من: أحمد ا.ز،  34 سنة سائق ومقيم كفر منصور مركز كفر شكر، عطا خ.ع، 43 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم كفر سعد مركز بنها، شرعا في قتل المجني عليها نعيمة أحمد محمد شاهين، 40 سنة، محامية، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها إذا أنه وإثر خلافات سابقة بينهما وإبان الواقعة وحال ظفورهما بها بمكان أيقنا سلفًا وجودها به حتى قام الثاني بشل حركتها ممسكًا بيدها خلفًا وأشهر الأول سلاح أبيض مطواة أعده سلفًا مسديا طعنة نافذة صوب جانبها الأيمن فأحدث - ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو سرعة تداركها بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

وقالت المجنى عليها، نعيمة أحمد محمد شاهين 40 سنة محامية - مقيمة جمجرة الجديدة مركز بنها، إنه إبان الواقعة قد هاتفها شقيقها وأبلغها بقيام المشكو في حقه بالتعدي عليه وإحداث إصابته بمطواة وما أن توجهت لاستبيان أمره حتى تقابلت مع المتهم الثاني متعديا عليها بأصبعه صوب عينها وقام بشل حركتها ممسكا بيديها خلفا ناحية ظهرها، وقام المتهم الأول بالتعدي عليها بمطواة بالجانب الأيمن ضربة واحدة حتى تم إسعافها وأضافت أنهما كانا على علم مسبق بمكان وجودها وعزت التعدي لوجود خلافات سابقة بينهما وشقيقها، تحرر عنها بلاغات وتحصل فيها شقيقها على أحكام قبلهم وكونها مدافعته وعزت قصدهما من ذلك محاولة قتلها.

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