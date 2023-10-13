تفاصيل أولى حلقات قرض شخصي

عرضت الحلقة الأولي من حكاية" قرض شخصي" وهو حكاية من حكايات أحداث سلسلة مسلسلات "حدث بالفعل، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز أحداث الحلقة الأولي من قرض شخصي.

كانت بداية الحلقة الأولي بطرق شديد على الباب وشخص يحاول دخول الشقة التي يعيش فيها جمال الشخصية الذي يجسدها الفنان كريم فهمي ، ويجلس جمال داخل شقته ويسمع طرق الباب وهو يشعل سجارة.

ثم يستعرض جمال ذكراياته ،وأنه كان يعمل في أحد النوادي الرياضية ،ومديره غير راضي عن عمله بسبب تأخره الدائم عن مواعيده الرسمية للعمل.

وينتهي أحداث الحلقة الأولي من المسلسل بضياع ابنته نيللي بعد خطفها من أحدي السيدات خارج بنزينة.

تفاصيل حكاية قرض شخصي

تتلخص قصة حكاية قرض شخصي، من مسلسل حدث بالفعل، حور تعرض جمال الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وأسرته لحادث سيارة أثناء سفرهم، وبعد ذهابهم للمستشفى، يفيق جمال، كريم فهمي، ولا يجد أسرته ويجد أن إدارة المستشفى تخبره أنه جاء بمفرده، رغم محاولاته لإثبات صحة كلامه، وتدور الأحداث حول رحلة بحثه عن أسرته ومعرفة السر وراء اختفائهم.

كما يجسد الفنان محمود عبدالمغني خلال أحداث الحكاية، دور الضابط المحقق في قضية حادث السير، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

نجوم قرض شخصي

يشارك في بطولة حكاية قرض شخصي، كلًا من: الفنان كريم فهمي، محمود عبدالمغني، ندى موسى، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.